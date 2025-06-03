Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: Бабич определяет игру «Спартака» в обороне

Валерий Кечинов: Бабич определяет игру «Спартака» в обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на продление контракта красно-белыми с центральным защитником Срджаном Бабичем. Новое трудовое соглашение сербского футболиста рассчитано до лета 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Бабич — основной футболист «Спартака». Можно сказать, что стал одним из лидеров команды. Поэтому решение продлить с ним контракт правильное. С такими футболистами нужно переподписывать контракт. Бабич определяет игру в обороне «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Срджан Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 32 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в € 6 млн.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» продлил контракт с Срджаном Бабичем

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android