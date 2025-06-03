Валерий Кечинов: Бабич определяет игру «Спартака» в обороне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на продление контракта красно-белыми с центральным защитником Срджаном Бабичем. Новое трудовое соглашение сербского футболиста рассчитано до лета 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Бабич — основной футболист «Спартака». Можно сказать, что стал одним из лидеров команды. Поэтому решение продлить с ним контракт правильное. С такими футболистами нужно переподписывать контракт. Бабич определяет игру в обороне «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Срджан Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 32 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в € 6 млн.

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