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«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «Манчестер Сити» — The Athletic

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «Манчестер Сити» — The Athletic
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот вернулся из отпуска на минувшей неделе и полетел во Францию для проведения переговоров с 21-летним нападающим «Лиона» Райаном Шерки, активный интерес к которому проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, несмотря на наличие переговоров с французским футболистом, он не является приоритетным выбором для мерсисайдцев, предпочитающих подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца в первую очередь. Подчёркивается, что «Лион» готов продать Шерки за сумму в € 35 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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