Сенников: Джикия точно поможет «Локомотиву»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе защитника «Химок» Георгия Джикии в стан железнодорожников. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что московский клуб заключит с Джикией однолетний контракт.

«Джикия — человек опытный, в любом случае может помочь «Локомотиву». В обороне у команды проблемы: больше 40 пропущенных мячей за сезон — это очень много.

Вроде «Локомотив» ещё в прошлом сезоне хотел взять Джикию. Не знаю, что не получилось. Но в итоге Георгий очень помог «Химкам». Если Джикия будет играть на своём уровне, точно поможет команде. Чтобы хотя бы поменьше пропускали. Наверняка он уже не такой быстрый, но есть навыки позиционной обороны и опыт», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Агент Джикии высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив»

«Золотая» эра «Локомотива»: