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В футболе изменили правило двойного касания при исполнении пенальти

В футболе изменили правило двойного касания при исполнении пенальти
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своём сайте проинформировал об изменении правила двойного касания при исполнении пенальти.

Теперь в случае, если 11-метровый удар был реализован при допущении игроком случайного двойного касания, то пенальти должен быть исполнен повторно.

При условии, что футболист не реализует удар с «точки», арбитр обязан назначить непрямой штрафной удар, если действие не имеет прямой выгоды для обороняющейся команды. В серии пенальти после матча подобный пенальти будет считаться как нереализованный.

В минувшем сезоне активно обсуждался эпизод, произошедший в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (1:0, 2:4 пен.). В серии пенальти нападающий «матрасников» Хулиан Альварес забил гол, однако судья отменил взятие ворот из-за двойного касания у игрока при нанесении удара.

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