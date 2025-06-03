«Хороший союз». Семшов — о Джикии в «Локомотиве»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе защитника «Химок» Георгия Джикии в «Локомотив». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что московский клуб заключит с Джикией однолетний контракт.

«Для Джикии «Локомотив» — хороший вариант. Он однозначно не останется в «Химках», а уезжать куда-то в таком возрасте вряд ли захочется. «Локомотив» довольно молодая команда, Джикия поделится своим опытом, особенно с защитниками. Подскажет, как и где правильно действовать. Это хороший союз для клуба и футболиста», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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