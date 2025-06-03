Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хороший союз». Семшов — о Джикии в «Локомотиве»

«Хороший союз». Семшов — о Джикии в «Локомотиве»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе защитника «Химок» Георгия Джикии в «Локомотив». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что московский клуб заключит с Джикией однолетний контракт.

«Для Джикии «Локомотив» — хороший вариант. Он однозначно не останется в «Химках», а уезжать куда-то в таком возрасте вряд ли захочется. «Локомотив» довольно молодая команда, Джикия поделится своим опытом, особенно с защитниками. Подскажет, как и где правильно действовать. Это хороший союз для клуба и футболиста», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сенников: Джикия точно поможет «Локомотиву»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android