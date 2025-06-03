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Индзаги уходит из «Интера» и подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на этой неделе — Романо

Индзаги уходит из «Интера» и подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на этой неделе — Романо
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Итальянский специалист Симоне Индзаги покидает пост главного тренера «Интера» и подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на текущей неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, трудовое соглашение с саудовским клубом будет рассчитано на три года. Сегодня, 3 июня, состоялась встреча Индзаги с руководством «нерадзурри», после которой окончательно определилось будущее Индзаги в итальянском гранде.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что 49-летний специалист подпишет с «Аль-Хилялем» двухлетний контракт с заработной платой в € 25 млн за сезон. Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года.

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