Аль-Хелаифи — о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов: работала вся французская футбольная семья

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи во время мероприятия в штаб-квартире LFP (Профессиональная футбольная лига. — Прим. «Чемпионата») посвятил речь победе парижского клуба в Лиге чемпионов, обозначив это событие как важную предпосылку для развития французского футбола.

«Каждый внёс свой вклад в этот успех. Мы упорно трудились, чтобы завоевать данный великолепный трофей. Вся французская футбольная семья работала, чтобы выиграть его, не только «ПСЖ». Мы представляем французские клубы — это очень важно для нас. Когда я слышу, как УЕФА поздравляет игроков «Бреста» с их великолепной европейской кампанией, я горжусь. Когда я вижу, как «Лион» выходит в четвертьфинал Лиги Европы, я горжусь. Когда я вижу, как «Лилль» побеждает «Реал» Мадрид или «Монако» побеждает «Барсу», это успех для всех французских клубов, для всего французского футбола. Мы никогда не сдавались, чтобы завоевать этот титул. Мы победили благодаря великому тренеру, великому спортивному директору, великим игрокам, но самое главное, что мы знали, как быть командой.

Давайте будем позитивны, мы дойдём до нашей цели, она не за горами! Я разговаривал со многими игроками из Премьер-лиги, Серии А, Испании, Германии… Наш чемпионат находится на том же уровне, французские клубы победили мадридский «Реал», «Барсу», «Ливерпуль», «Сити»… Что это значит? Что мы значимы. Не волнуйтесь, мы добьёмся цели. Но я прошу только об одном: чтобы мы оставались едиными», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.