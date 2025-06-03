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Валерий Овчинников: проблема в «Динамо», а не в тренерах, которые там работают

Валерий Овчинников: проблема в «Динамо», а не в тренерах, которые там работают
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Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо». Ранее появилась информация, что Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, близок к назначению в столичный клуб.

«Проблема в «Динамо», а не в тренерах, которые там работают. Ощущение, что «Динамо» ищет мозги там, где не надо искать. Конечно, Карпин — авторитетный тренер на сегодняшний день, возглавляющий национальную команду. К тому же ещё и россиянин. Выше крыши не бывает. Но надо понимать, что нельзя за пять минут всё построить», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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