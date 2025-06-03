«Брентфорд» объявил о переходе вратаря Кивина Келлехера из «Ливерпуля»

«Брентфорд» на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Кивином Келлехером, с 2019 года являвшегося футболистом «Ливерпуля». Трудовое соглашение с 26-летним голкипером рассчитано на пять лет с возможностью продления ещё на сезон.

Журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает, что «пчёлы» заплатили мерсисайдцам £ 18 млн (€ 21,4 млн) за переход Келлехера.

В минувшем сезоне ирландец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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