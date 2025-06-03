Месси может перейти в клуб Саудовской Аравии, он недоволен уровнем МЛС — Тавольери

Хорхе Месси, отец нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, ведёт переговоры с Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Об этом сообщает Central do Arabao со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский футболист недоволен прогрессом в развитии МЛС с момента его перехода летом 2023 года. Подчёркивается, что на переговорах с отцом Месси обсуждается не только спортивная сторона возможного подписания, но и маркетинговый проект. При этом не упоминается название клуба, в которой может перейти нападающий.

Напомним, действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года.

Материалы по теме Фото «GOATS». Фанаты вывесили майку сборной Аргентины с изображением Месси и Джоковича

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: