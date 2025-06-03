Игорь Семшов: из хорошего российского чемпионата делается какой-то цирк

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов эмоционально высказался о ситуации вокруг того, что клубы РПЛ проголосовали за сохранение «Пари НН» в элитном дивизионе вместо «Химок», которые не прошли лицензирование на следующий сезон.

«Мне даже смешно об этом говорить. Чтобы у нас всё было чётко, нужно правильно прописывать регламент и знать о возможных форс-мажорах. Сейчас проголосовали 13 клубов, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ. Не имею ничего против клуба, мне без разницы, кто останется в нижней части. Но где спортивная составляющая?

Мы знали, что «Химкам» не дадут лицензию. Люди в лиге просто так сидят? Они не работают! У нас проблема, что во всех лигах и любом виде спорта работают непрофессионалы и посторонние люди. Мы знали, что «Химкам» не дадут лицензию? Знали. Тогда дайте играть стыки 14-й и 15-й командам, а 13-я остаётся. Всё, вопрос снят! Мы с вами за две минуты нашли выход! Случился форс-мажор. У нас устраивают какие-то голосования. Вы зачем в футбол вообще играете? Где спортивная составляющая? Если вы работаете, то работайте так, чтобы не было вопросов.

Расширьте лигу, как этого хотели — все останутся. Мы сыграли стыки, и начались непонятки. Футбольные люди должны заниматься футболом, а их порой просто не подпускают. Футбольный человек думает по-иному! Я не имею ничего против никого, но это ненормальная ситуация. Говорят о каком-то голосовании! Мы на рынке, что ли? Давайте проголосуем, кто у нас будет чемпионом в следующем году. Из хорошего российского чемпионата делается какой-то цирк. Расширьте чемпионат до 18 команд или меняйте регламент. Но голосование — это неправильно», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.