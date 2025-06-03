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Кечинов: в крупных городах, как Нижний Новгород, должны быть команды, выступающие в РПЛ

Кечинов: в крупных городах, как Нижний Новгород, должны быть команды, выступающие в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном сохранении командой «Пари НН» места в РПЛ, несмотря на поражение от «Сочи» в переходных матчах. Ранее клубы Премьер-Лиги выступили за то, чтобы сохранить нижегородский коллектив в высшем дивизионе.

«Для Нижнего Новгорода хорошо, что клуб, вероятнее всего, останется в РПЛ. У «Пари НН» много болельщиков. С другой стороны, есть определённые правила, которые нужно соблюдать. Я спокойно отнёсся к этой новости. Для города и болельщиков отличная новость. В таких крупных городах должны быть футбольные команды, которые выступают в РПЛ. Это важно для популяризации футбола», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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