Кечинов: в крупных городах, как Нижний Новгород, должны быть команды, выступающие в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном сохранении командой «Пари НН» места в РПЛ, несмотря на поражение от «Сочи» в переходных матчах. Ранее клубы Премьер-Лиги выступили за то, чтобы сохранить нижегородский коллектив в высшем дивизионе.

«Для Нижнего Новгорода хорошо, что клуб, вероятнее всего, останется в РПЛ. У «Пари НН» много болельщиков. С другой стороны, есть определённые правила, которые нужно соблюдать. Я спокойно отнёсся к этой новости. Для города и болельщиков отличная новость. В таких крупных городах должны быть футбольные команды, которые выступают в РПЛ. Это важно для популяризации футбола», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.