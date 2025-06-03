«Химки» уведомили сотрудников о временном приостановлении работы — источник

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Руководство подмосковных «Химок» предупредило сотрудников о временном приостановлении работы. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Да, часть сотрудников уведомили о временном приостановлении работы в соответствии со ст. 72.2, ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации», — сказали в пресс-службе «Химок».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что подмосковный клуб находится на стадии реорганизации и в переговорном процессе относительно расторжения контрактов с футболистами, тренерами и сотрудниками.

По результатам чемпионата России сезона-2024/2025 «Химки» заняли 12-е место и сохранили прописку в РПЛ по спортивному принципу. Однако клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне турнира.

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