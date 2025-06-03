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Игрок молодёжной сборной России Пестряков высказался о предстоящем матче с Узбекистаном

Игрок молодёжной сборной России Пестряков высказался о предстоящем матче с Узбекистаном
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Полузащитник молодёжной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился мнением о грядущей встрече с Узбекистаном. Российская национальная команда сыграет два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

«Я ещё не играл с Узбекистаном, пока трудно оценить соперника. Будет много борьбы, Узбекистан не любит проигрывать, очень хорошо держит один в один. Но нарезки ещё не удалось посмотреть, скоро сделаем это», — передаёт слова Пестрякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшем сезоне Пестряков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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