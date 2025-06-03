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Индзаги ушёл с поста главного тренера «Интера»

Индзаги ушёл с поста главного тренера «Интера»
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Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера». Об этом сообщает официальный сайт «нерадзурри».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2021 года. За этот период он становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок страны, трижды завоевал национальный Суперкубок, а также два раза доходил с коллективом до финала Лиги чемпионов.

По итогам сезона-2024/2025 «Интер» финишировал на втором месте в турнирной таблице Серии А, заработав 81 очко. В Кубке Италии команда дошла до полуфинала, в Суперкубке страны «нерадзурри» проиграли в финале «Милану», а в финальном матче Лиги чемпионов коллектив уступил «ПСЖ».

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