Индзаги ушёл с поста главного тренера «Интера»

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера». Об этом сообщает официальный сайт «нерадзурри».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2021 года. За этот период он становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок страны, трижды завоевал национальный Суперкубок, а также два раза доходил с коллективом до финала Лиги чемпионов.

По итогам сезона-2024/2025 «Интер» финишировал на втором месте в турнирной таблице Серии А, заработав 81 очко. В Кубке Италии команда дошла до полуфинала, в Суперкубке страны «нерадзурри» проиграли в финале «Милану», а в финальном матче Лиги чемпионов коллектив уступил «ПСЖ».