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Игрок «Акрона» Пестряков подвёл итоги сезона

Игрок «Акрона» Пестряков подвёл итоги сезона
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Полузащитник молодёжной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков подвёл итоги сезона для тольяттинской команды.

«Сезон для «Акрона» прошёл достаточно неплохо. Девятое место для команды-дебютанта — нормальное место. Мы там, где заслужили быть», — передаёт слова Пестрякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшем сезоне Пестряков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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