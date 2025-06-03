Игрок «Акрона» Пестряков подвёл итоги сезона

Полузащитник молодёжной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков подвёл итоги сезона для тольяттинской команды.

«Сезон для «Акрона» прошёл достаточно неплохо. Девятое место для команды-дебютанта — нормальное место. Мы там, где заслужили быть», — передаёт слова Пестрякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшем сезоне Пестряков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме Игрок молодёжной сборной России Пестряков высказался о предстоящем матче с Узбекистаном

Самые титулованные футбольные клубы России: