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Игрок «Акрона» Пестряков: рад, что Дзюба остаётся в команде — с ним легче

Игрок «Акрона» Пестряков: рад, что Дзюба остаётся в команде — с ним легче
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Полузащитник молодёжной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился эмоциями от продления контракта тольяттинской командой с нападающим Артёмом Дзюбой. В воскресенье, 1 июня, «Акрон» объявил о продлении соглашения с 36-летним форвардом до конца сезона-2025/2026.

«Конечно, рад, что Дзюба остаётся в команде. Он большой профессионал. С ним легче, он делится опытом. Это сильно нам поможет», — передаёт слова Пестрякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Нападающий присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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