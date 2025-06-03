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Полузащитник «Факела» Щетинин подвёл итоги сезона

Полузащитник «Факела» Щетинин подвёл итоги сезона
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Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин поделился мнением об итогах сезона для воронежской команды.

«У нас не получился сезон, мягко говоря. Что касается меня, в первой части играл достаточно много, во второй практически не играл. Это плохо. Состояние хорошее, готов помогать команде», — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал 18 очков и занял последнее, 16-е место, покинув соревнование.

Летом 2024 года Щетинин перешёл в «Факел» из «Локомотива» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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