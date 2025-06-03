Михаил Щетинин: постараюсь закрепиться в «Локомотиве» как игрок, который помогает на поле

19-летний полузащитник Михаил Щетинин высказался о своих целях на сезон-2025/2026 в РПЛ.

— Ждём в следующем сезоне в «Локомотиве»?

— Постараюсь хорошо провести сборы, чтобы закрепиться в «Локомотиве» как игрок, который не просто сидит на замене, но и помогает команде на поле

— Есть пример [Никиты] Салтыкова. Не боишься повторить эту историю?

— А чего бояться? Не получится — не получится, а получится — отлично, — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Щетинин сезон-2024/2025 провёл в аренде в «Факеле». 26 мая клуб сообщил о возвращении Михаила в «Локомотив». Его нынешняя рыночная стоимость оценивается в € 500 тыс., по данным Transfermarkt.