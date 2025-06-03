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Тренер молодёжной сборной России Шабаров поделился ожиданиями от игры с Узбекистаном

Тренер молодёжной сборной России Шабаров поделился ожиданиями от игры с Узбекистаном
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Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров дал комментарий касательно предстоящих контрольных матчей с национальной командой Узбекистана.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два года назад, в сентябре, мы играли с Узбекистаном. Это хорошая, неуступчивая команда. Азиаты все такие — дисциплинированные, техничные, есть лидер в центре. Они нам знакомы, как и мы им. Все, кто сегодня тренировался, поедут. До самого сбора у нас выбыли Смелов и Раков. Остальные все в строю», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Российская национальная команда сыграет два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

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