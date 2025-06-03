Тренер молодёжной сборной России Шабаров поделился ожиданиями от игры с Узбекистаном

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров дал комментарий касательно предстоящих контрольных матчей с национальной командой Узбекистана.
«Два года назад, в сентябре, мы играли с Узбекистаном. Это хорошая, неуступчивая команда. Азиаты все такие — дисциплинированные, техничные, есть лидер в центре. Они нам знакомы, как и мы им. Все, кто сегодня тренировался, поедут. До самого сбора у нас выбыли Смелов и Раков. Остальные все в строю», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Российская национальная команда сыграет два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».