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Маркиньос признан игроком сезона в «Спартаке», он опередил в голосовании Барко и Угальде

Маркиньос признан игроком сезона в «Спартаке», он опередил в голосовании Барко и Угальде
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Крайний нападающий Маркиньос признан игроком сезона в «Спартаке» по результатам голосования болельщиков. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых.

Бразильский футболист набрал 39% голосов, опередив полузащитника Эсекьеля Барко (27%) и Манфреда Угальде (13%).

Маркиньос перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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