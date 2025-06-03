Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Шабаров: молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, командам без них тяжело

Иван Шабаров: молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, командам без них тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров перед контрольными матчами с национальной командой Узбекистана высказался о паузах на игры сборных в календаре следующего сезона.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Максим Митрофанов говорил, что в следующем сезоне в календаре могут быть паузы на сборные. Слышали что-нибудь об этом?
— Конечно, эта проблема обсуждается в течение всего сезона. В ФНЛ есть «правило молодого игрока». Поэтому клубы с неохотой отпускали своих игроков, потому что календарь не останавливался. Наши молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, поэтому командам без них было тяжело. Из-за этого окно теперь будет и для ФНЛ тоже, — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Российская национальная команда сыграет два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

Материалы по теме
Тренер молодёжной сборной России Шабаров поделился ожиданиями от игры с Узбекистаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android