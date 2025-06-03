Иван Шабаров: молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, командам без них тяжело

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров перед контрольными матчами с национальной командой Узбекистана высказался о паузах на игры сборных в календаре следующего сезона.

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

— Максим Митрофанов говорил, что в следующем сезоне в календаре могут быть паузы на сборные. Слышали что-нибудь об этом?

— Конечно, эта проблема обсуждается в течение всего сезона. В ФНЛ есть «правило молодого игрока». Поэтому клубы с неохотой отпускали своих игроков, потому что календарь не останавливался. Наши молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, поэтому командам без них было тяжело. Из-за этого окно теперь будет и для ФНЛ тоже, — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Российская национальная команда сыграет два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».