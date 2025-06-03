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Иван Шабаров: у руководителей однозначная позиция — работаем только со сборными

Иван Шабаров: у руководителей однозначная позиция — работаем только со сборными
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о поступающей информации, что главный тренер основной сборной России Валерий Карпин может занять пост главного тренера московского «Динамо» и совмещать его с работой с национальной командой.

— Карпин снова может стать клубным тренером. Есть у вас желание совмещать?
— Не буду себя сравнивать с его ситуацией. Понимаю, что когда нет клуба — хочется, когда есть — тяжело. Это отнимает много сил. Я понимаю, почему он устал, потому что я тоже первое время совмещал с работой в «Зените». Ты что-то упускаешь, это тяжело. Сейчас у руководителей однозначная позиция — работаем только со сборными командами, поэтому мы об этом не задумываемся, — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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