Иван Шабаров: у руководителей однозначная позиция — работаем только со сборными

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о поступающей информации, что главный тренер основной сборной России Валерий Карпин может занять пост главного тренера московского «Динамо» и совмещать его с работой с национальной командой.

— Карпин снова может стать клубным тренером. Есть у вас желание совмещать?

— Не буду себя сравнивать с его ситуацией. Понимаю, что когда нет клуба — хочется, когда есть — тяжело. Это отнимает много сил. Я понимаю, почему он устал, потому что я тоже первое время совмещал с работой в «Зените». Ты что-то упускаешь, это тяжело. Сейчас у руководителей однозначная позиция — работаем только со сборными командами, поэтому мы об этом не задумываемся, — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.