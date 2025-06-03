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Экс-гендиректор «Крыльев» Андреев рассказал о погашении долгов в период своей работы

Экс-гендиректор «Крыльев» Андреев рассказал о погашении долгов в период своей работы
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Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о погашении долгов клуба во время своей работы в самарском коллективе.

«За почти четыре года при моём руководстве клуб погасил долгов более чем на 1 млрд рублей, что значительно улучшило финансовое положение клуба!

Кредит «Газбанку» в размере 700 млн рублей, который так же, как и кредит «РТ-Капитала», был взят за долгое время до моего прихода в «Крылья», мы погасили с помощью области и банка «Солидарность», и планомерно занимались погашением второго кредита перед «РТ-Капиталом». За период моей работы в клубе мы постепенно погасили порядка 300 млн рублей», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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