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Стали известны два основных кандидата на пост тренера «Интера» после ухода Индзаги

Стали известны два основных кандидата на пост тренера «Интера» после ухода Индзаги
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Испанский специалист Сеск Фабрегас, возглавляющий «Комо», и главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби могут быть назначены в «Интер» после ухода Симоне Индзаги, о котором было объявлено сегодня, 3 июня. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между сторонами начнутся с сегодняшнего дня. Подчёркивается, что итальянскому гранду предложат кандидатуры и других специалистов, однако Фабрегас и Де Дзерби являются главными вариантами.

Индзаги возглавлял «Интер» с 2021 года. За этот период он становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок страны, трижды завоевал национальный Суперкубок, а также два раза доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

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