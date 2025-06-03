Игорь Семшов: Карпин — лучший вариант для «Динамо»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

«Карпин может ставить игру — мы это видели по работе в «Ростове». Насколько понимаю, несколько футболистов оттуда перейдут в «Динамо». Валерий Георгиевич ещё не выигрывал титулы, как и «Динамо» давно не завоёвывало трофеи. Будет хороший тандем с голодным до трофеев тренерским штабом.

Но никто не скажет, что Карпин придёт и с ходу начнёт всё выигрывать. Сначала нужно собрать команду, внедрить в неё то, что он хочет видеть. В данной ситуации Карпин — лучший вариант для «Динамо», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.