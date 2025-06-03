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«Никогда вас не забуду». Индзаги написал прощальное письмо болельщикам «Интера»

«Никогда вас не забуду». Индзаги написал прощальное письмо болельщикам «Интера»
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Симоне Индзаги написал прощальное письмо для болельщиков «Интера» в связи с уходом из клуба, главным тренером которого он являлся с лета 2021 года.

«Дорогая семья «нерадзурри»

Настало моё время попрощаться с этим клубом после четырёхлетнего пути, в течение которого я сделал всё, что мог. Каждый день я посвящал свои мысли «Интеру». Футболисты, руководители и каждый сотрудник клуба ответили мне профессионализмом и страстью.

Шесть завоёванных трофеев, включая «скудетто Второй звезды», а также выступления в Лиге чемпионов УЕФА 2023 года и минувшего сезона являются наглядным доказательством того, насколько моя работа была поддержана общими намерениями с моим штабом и всеми, кто причастен к «Интеру».

Я благодарю акционеров за доверие, которое никогда не заканчивалось, а также президента и его сотрудников за ежедневную помощь и общение. Думаю, справедливо в такой трудный день, как сегодня, подчеркнуть эту благодарность, в том числе за разговор, который завершился совсем недавно. Мы были откровенны и вместе решили закончить это великолепное путешествие.

Последнее слово я хочу посвятить миллионам болельщиков «нерадзурри», которые мотивировали меня, плакали и страдали в трудные времена, смеялись и праздновали шесть триумфов, которые мы пережили вместе. Я никогда вас не забуду. Вперёд, «Интер»!» — написал Индзаги.

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