«Сандерленд» выкупил права на полузащитника «Ромы» Энцо Ле Фе

Полузащитник «Ромы» Энцо Ле Фе, выступавший в прошедшем сезоне за «Сандерленд» на правах аренды, продолжит играть за «чёрных котов» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Француз официально станет игроком команды из графства Тайн-энд-Уир с 1 июля. Хавбек играл за эту команду с января, а состав римлян он пополнил летом 2024 года. По слухам, «Сандерленд» был обязан выкупить Ле Фе в случае повышения в классе — данное условие выполнено.

В 28 матчах сезона-2024/2025 Ле Фе забил один гол и отдал три голевые передачи.

В прошедшей кампании «чёрные коты» заняли четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. В плей-офф за повышение в классе команда переиграла «Ковентри Сити» и «Шеффилд Юнайтед».