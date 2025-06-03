Станислав Агкацев покинул расположение сборной России

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале проинформировала, что вратарь Станислав Агкацев покинул расположение национальной команды из-за небольшого дискомфорта.

«Вратарь прибыл в сборную с небольшим дискомфортом перегрузочного характера. Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», — сказано в сообщении сборной России.

6 июня команда Валерия Карпина встретится с Нигерией в товарищеском матче, 10 июня сборная России сыграет с белорусской национальной командой.

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