«МЮ» может приобрести Митровича, «Аль-Хиляль» оценивает игрока в £ 40 млн — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» наряду с «Вест Хэмом» и «Эвертоном» проявляет интерес к 30-летнему форварду «Аль-Хиляля» Александру Митровичу. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, саудовский клуб готов продать или отдать в аренду сербского футболиста, однако прежде чем сделать это, он хочет найти замену для Митровича, чтобы не остаться без нападающего в преддверии клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. «Аль-Хиляль» оценивает 30-летнего игрока в £ 40 млн (€ 47,6 млн). Однако на текущий момент «Манчестер Юнайтед» не может заключить данную сделку без предварительных выплат.

Митрович перешёл в «Аль-Хиляль» из «Фулхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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