Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» может приобрести Митровича, «Аль-Хиляль» оценивает игрока в £ 40 млн — talkSPORT

«МЮ» может приобрести Митровича, «Аль-Хиляль» оценивает игрока в £ 40 млн — talkSPORT
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» наряду с «Вест Хэмом» и «Эвертоном» проявляет интерес к 30-летнему форварду «Аль-Хиляля» Александру Митровичу. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, саудовский клуб готов продать или отдать в аренду сербского футболиста, однако прежде чем сделать это, он хочет найти замену для Митровича, чтобы не остаться без нападающего в преддверии клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. «Аль-Хиляль» оценивает 30-летнего игрока в £ 40 млн (€ 47,6 млн). Однако на текущий момент «Манчестер Юнайтед» не может заключить данную сделку без предварительных выплат.

Митрович перешёл в «Аль-Хиляль» из «Фулхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Лучший бомбардир «Брентфорда» Мбемо хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android