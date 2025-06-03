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Карвахаль высказался о возможном продолжении карьеры в МЛС

Карвахаль высказался о возможном продолжении карьеры в МЛС
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Крайний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не исключает, что может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

«Да, вероятно, я уже говорил в интервью, что в тот день, когда я больше не буду здесь, в «Реале», или в тот день, когда мы вместе решим не продолжать сотрудничать, я хотел бы попробовать себя в другой лиге, помимо чемпионата из Европы, и МЛС — один из вариантов», — приводит слова футболиста Marca.

Карвахаль выступает за взрослую команду мадридского клуба с 2013 года, его контракт с коллективом рассчитан до лета 2026 года. В 11 матчах прошедшего сезона испанец забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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