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Индзаги заработает € 52 млн за два года по контракту с «Аль-Хилялем» — Романо

Индзаги заработает € 52 млн за два года по контракту с «Аль-Хилялем» — Романо
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Итальянский тренер Симоне Индзаги, близкий к назначению в «Аль-Хиляль», будет зарабатывать € 26 млн за сезон после вычета налогов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 49-летний специалист подпишет контракт с саудовским клубом, рассчитанный до июня 2027 года. Ранее Романо сообщал, что Индзаги заключит трудовое соглашение с «Аль-Хилялем» на текущей неделе.

Индзаги возглавлял «Интер» с 2021 года. За этот период он становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок страны, трижды завоевал национальный Суперкубок, а также два раза доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

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