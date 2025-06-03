Ярослав Гладышев признан лучшим игроком «Динамо» в апреле и мае

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев признан лучшим игроком московского клуба в апреле и мае. Об этом информирует телеграм-канал бело-голубых.

В указанных месяцах 22-летний футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России и в двух встречах Фонбет Кубка России. В этих играх РПЛ Гладышев отметился шестью голами и одной результативной передачей. В апреле и мае нападающий создал 19 голевых моментов и сделал 23 обводки в финальной трети.

Всего в нынешнем сезоне Гладышев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: