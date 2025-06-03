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Аморим не хочет видеть Санчо в «Манчестер Юнайтед» — Mirror

Аморим не хочет видеть Санчо в «Манчестер Юнайтед» — Mirror
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не желает видеть нападающего Джейдона Санчо в своей команде. Об этом сообщает Mirror.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Челси» на правах аренды. Лондонцы не стали выкупать права на игрока, выплатив «красным дьяволам» компенсацию в размере £ 5 млн. Будущее англичанина теперь под вопросом. В составе «синих» Санчо забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Джейдона оценивается в € 28 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата 25-летнего футболиста в манчестерском клубе составляет до £ 300 тыс. (€ 357 тыс.) в неделю.

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