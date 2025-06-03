«ПСЖ» работает над трансфером Забарного — RMC Sport

У 22-летнего центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного есть шансы перейти в «Пари Сен-Жермен», парижский клуб уже работает над трансфером. Об этом сообщает RMC Sport.

Спортивный советник парижан Луиш Кампуш уже думает об усилении состава команды. В понедельник утром португалец находился в Борнмуте, чтобы обсудить покупку футболиста «вишен». Сам защитник готов присоединиться к парижскому клубу, но коллектив английской Премьер-лиги намерен заработать на этой сделке как можно больше. В Забарном «ПСЖ» видит замену Маркиньосу. Согласно источнику, парижане обсуждают покупку ещё одного игрока из АПЛ, однако его имя не сообщается.

Трудовое соглашение Забарного с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.