Ямаль — самый дорогой игрок мира по версии CIES, его оценивают в € 402,3 млн
17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал оцениваться в € 402,3 млн после продления контракта с каталонским клубом до 2031 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Испанский футболист является самым дорогим игроком мира согласно подсчётам (CIES).
Топ-10 самых дорогих игрока мира по версии CIES:
- Ламин Ямаль («Барселона») — € 402,3 млн.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 239,6 млн.
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – € 233,8 млн.
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) – € 192,5 млн.
- Джамал Мусиала («Бавария») – € 154,8 млн.
- Педри («Барселона») – € 143,7 млн.
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – € 130,4 млн.
- Коул Палмер («Челси») – € 126,5 млн.
- Хулиан Альварес («Атлетико») – € 126 млн.
- Флориан Вирц («Байер») – € 122,3 млн.
В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах на клубном уровне, в которых отметился 18 голами и 21 результативной передачей.
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