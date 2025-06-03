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Ямаль — самый дорогой игрок мира по версии CIES, его оценивают в € 402,3 млн

Ямаль — самый дорогой игрок мира по версии CIES, его оценивают в € 402,3 млн
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17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал оцениваться в € 402,3 млн после продления контракта с каталонским клубом до 2031 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Испанский футболист является самым дорогим игроком мира согласно подсчётам (CIES).

Топ-10 самых дорогих игрока мира по версии CIES:

  1. Ламин Ямаль («Барселона») — € 402,3 млн.
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 239,6 млн.
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – € 233,8 млн.
  4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) – € 192,5 млн.
  5. Джамал Мусиала («Бавария») – € 154,8 млн.
  6. Педри («Барселона») – € 143,7 млн.
  7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – € 130,4 млн.
  8. Коул Палмер («Челси») – € 126,5 млн.
  9. Хулиан Альварес («Атлетико») – € 126 млн.
  10. Флориан Вирц («Байер») – € 122,3 млн.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах на клубном уровне, в которых отметился 18 голами и 21 результативной передачей.

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