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Невилл оценил переход Куньи в «МЮ» и возможный трансфер Мбемо

Невилл оценил переход Куньи в «МЮ» и возможный трансфер Мбемо
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Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл дал комментарий касательно покупки манкунианцами нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи, а также оценил ожидаемый переход игрока «Брентфорда» Брайана Мбемо в стан «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» нужны футболисты, которые сразу смогут найти своё место в команде и дать результат. За последние 10 лет «Юнайтед» стал очень непростым местом для новых игроков.

У Куньи и Мбемо есть опыт игры в Премьер-лиге. Английский футбол для них не является чем-то новым, это подходящий типаж.

Когда я думаю о крайних хавбеках «Манчестер Юнайтед», то считаю, что они должны уметь быстро перемещаться от штрафной до штрафной. Им предстоит много бегать, преодолевать расстояние как с мячом, так и без него. Мбемо и Кунья как раз таковыми и являются», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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