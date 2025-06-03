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Мбаппе посмеялся над Тюрамом во время чествования победителей ЛЧ в сборной Франции

Мбаппе посмеялся над Тюрамом во время чествования победителей ЛЧ в сборной Франции
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Нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе повеселила реакция форварда «трёхцветных» и «Интера» Маркуса Тюрама во время аплодисментов футболистов национальной команды игрокам «ПСЖ», победившим в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижский клуб разгромил «нерадзурри» со счётом 5:0. Тюрам провёл на поле все 90 минут.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Поаплодировать футболистам «ПСЖ» попросил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Мбаппе не смог сдержать смеха, когда увидел непроницаемое лицо Тюрама.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

5 июня французская национальная команда встретится с Испанией в полуфинале Лиги наций.

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