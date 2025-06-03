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«МЮ» не нужны деньги». Фернандеш подтвердил, что отклонил предложение «Аль-Хиляля»

«МЮ» не нужны деньги». Фернандеш подтвердил, что отклонил предложение «Аль-Хиляля»
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подтвердил информацию СМИ об отказе переходить в «Аль-Хиляль». Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить английскому £ 100 млн (€ 119 млн) за переход 30-летнего футболиста, а также сделать оклад игроку в £ 33 млн (€ 39,2 млн) в год.

«Президент позвонил мне, я отказался. Я поговорил с Аморимом. Он попросил меня не уходить. «Манчестер Юнайтед» не хотел меня продавать. И им не нужны деньги. Но если бы я захотел уйти, они бы это сделали», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Португалец выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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