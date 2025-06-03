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Сборная Англии тренируется в специальных палатках в рамках подготовки к ЧМ — ESPN

Сборная Англии тренируется в специальных палатках в рамках подготовки к ЧМ — ESPN
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Сборная Англии готовится к чемпионату мира — 2026 по необычной методике: команда занимается в отапливаемых палатках, чтобы привыкнуть к высоким температурам, с которыми коллективу предстоит столкнуться во время турнира. Об этом сообщает ESPN.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Англичане сейчас находятся в Испании, где готовятся к встрече со сборной Андорры в рамках отбора на чемпионат мира, игра состоится 7 июня. Отмечается, что занятия включают в себя велотренировку, после упражнений футболистов будут тщательно обследовать, чтобы понять, как организм каждого игрока реагирует на подобные погодные условия.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. Есть опасения, что во время некоторых встреч температура воздуха может оказаться выше 32°C. Согласно нормативам ФИФА, в таком случае на 30-й и 75-й минуте игр будет организован перерыв для охлаждения.

На данный момент Англия лидирует в отборочной группе K с шестью очками, Андорра замыкает таблицу (0 очков). В эту группу также входят Албания, Латвия и Сербия.

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