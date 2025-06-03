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Флик подтянул Ямалю шорты на тренировке, ранее Ламина критиковали за приспущенные штаны

Флик подтянул Ямалю шорты на тренировке, ранее Ламина критиковали за приспущенные штаны
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подошёл к нападающему Ламину Ямалю на тренировке и подтянул шорты 17-летнему футболисту. Испанский вингер уже приспускал шорты во время занятий сине-гранатовых, а также во время празднования гола за «Фурия Роха».

Флик подтягивает шорты Ямалю на тренировке «Барселоны»:

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт ранее подверг критике Ямаля за приспущенные шорты, расценив это как несерьёзное поведение.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах на клубном уровне, в которых отметился 18 голами и 21 результативной передачей.

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