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Куман: клубный чемпионат мира — это абсурд!

Куман: клубный чемпионат мира — это абсурд!
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, ныне возглавляющий национальную команду Нидерландов, в негативном ключе высказался о клубном чемпионате мира. На данный момент в распоряжении специалиста в качестве центральных нападающих есть только Мемфис Депай и Ваут Вегорст.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Финляндия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас я вижу Мемфиса и Ваута в роли центрального нападающего, но знаю, что Коди Гакпо и Дониэлл Мален также способны сыграть на этой позиции».

На вопрос о клубном чемпионате мира Куман отреагировал резко в свете того, что защитники «Интера» Дензел Думфрис и Стефан де Врей будут располагать малым количеством времени для восстановления после финала Лиги чемпионов: уже 7 июня сборная Нидерландов в рамках отбора на чемпионат мира — 2026 сыграет с командой Финляндии, а 10 июня встретится со сборной Мальты.

«Я уже говорил ранее, что клубный чемпионат мира — это абсурд! Клубы будут довольны деньгами, которые они получат. Однако я не могу представить, чтобы игрок, завоевавший множество титулов, радовался победе на клубном чемпионате мира наравне с триумфом в чемпионате страны, Лиге чемпионов, чемпионате Европы или на чемпионате мира. Это идёт футболистам во вред», — приводит слова Кумана Sport.es.

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