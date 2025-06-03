Вирц отреагировал на слухи о своём желании играть под 10-м номером в «Ливерпуле»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц прокомментировал информацию о своём желании получить 10-й игровой номер при возможном переходе в «Ливерпуль». Ранее об этом желании 22-летнего хавбека писал журналист Флориан Плеттенберг.
«Кое-кто говорит, что я хочу «десятку». Я уважаю игроков. Не верьте всему, что пишут», — отметил Вирц в своём аккаунте в социальной сети, добавив эмодзи клоуна.
На текущий момент 10-й номер в составе «Ливерпуля» принадлежит полузащитнику Алексису Мак Аллистеру.
Плеттенберг подчёркивал, что в случае, если в сделку по переходу Вирца не будет включён игрок мерсисайдцев, «Байер» потребует плату в размере € 140-150 млн.
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