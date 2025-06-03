Бруну Фернандеш назвал лучшего игрока в сборной Германии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком немецкой национальной команды. В среду, 4 июня, подопечные Роберта Мартинеса встретятся с бундестим в полуфинальном матче Лиги наций.

«Тот, кто, к сожалению, не играет. Для меня это Джамал Мусиала. Он одна из лучших «десяток» в мире. Я много говорил о нём с Джошуа Зиркзее», — сказал Фернандеш на пресс-конференции.

В начале апреля Мусиала разорвал связки мышц задней части левого бедра. Полузащитник подчёркивал желание восстановиться к клубному чемпионату мира, который начнётся 15 июня. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами

Матч между сборными Германии и Португалии начнётся в 22:00 мск.

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