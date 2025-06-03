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Стало известно, какую зарплату Мбемо надеется получать в «МЮ» — The Times

Стало известно, какую зарплату Мбемо надеется получать в «МЮ» — The Times
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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время намерен совершить трансфер нападающего «Брентфорда» Брайана Мбемо, однако этому могут помешать финансовые запросы игрока. Об этом сообщает The Times.

Согласно источнику, футболист рассчитывает получать в своей новой команде £ 250 тыс. в неделю. В стане «пчёл» игрок зарабатывает £ 50 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и Мбемо достигли устной договорённости по условиям контракта. В английском клубе считают, что сделку получится закрыть.

В прошедшем сезоне Брайан Мбемо провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.

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