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Луис Диас хочет перейти в «Барселону» и оказывает давление на «Ливерпуль» — MD

Луис Диас хочет перейти в «Барселону» и оказывает давление на «Ливерпуль» — MD
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас испытывает сильное желание перейти в «Барселону», в связи с чем заблокировал все переговоры о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агент колумбийского футболиста сообщил руководству мерсисайдцев, что Луис хочет покинуть английский клуб ради испанского гранда. Подчёркивается, что «Ливерпуль» желает выручить с трансфера Диаса € 85 млн, в то время как в «Барселоне» рассчитывают, что давление нападающего на клуб способно вынудить продать 28-летнего игрока за более скромную сумму. Диас с большим энтузиазмом смотрит на возможность поработать с главным тренером сине-гранатовых Ханс-Дитером Фликом.

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