Джеррард настаивает на том, чтобы «Ливерпуль» подписал Вирца

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард считает, что мерсисайдцы должны приложить все усилия для приобретения полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

«Есть слухи про Флориана Вирца, это огромный талант, который невероятно проявил себя в «Байере» под руководством Хаби Алонсо. У него большое будущее, надеюсь, что он окажется в «Ливерпуле», — приводит слова Джеррарда TNT Sports.

Ранее сообщалось, что «аспириновые» отклонили предложение «красных» по Вирцу в размере более € 130 млн и хотят заработать € 150 млн. Флориан уже договорился с мерсисайдцами о личном контракте до 2030 года.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 15 голевых передач.