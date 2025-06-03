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Бруну Фернандеш оценил минувший сезон для «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш оценил минувший сезон для «Манчестер Юнайтед»
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Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о минувшем сезоне для «красных дьяволов», находясь в расположении сборной Португалии.

«Наш сезон был очень тяжёлым. Мы не смогли достичь поставленных целей. Это минус. Мне нравится быть здесь, с национальной командой. Я всегда счастлив здесь. Надеюсь, что мы сможем выйти в финал [Лиги наций]», — сказал Фернандеш на пресс-конференции.

По итогам сезона-2024/2025 чемпионата Англии «красные дьяволы» заняли 15-е место. Команда Рубена Аморима дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Тоттенхэму» со счётом 0:1. При этом Фернандеш сыграл 57 матчей во всех турнирах, где забил 19 голов и сделал 19 ассистов.

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