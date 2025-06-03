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Рыночная стоимость 32-летнего Кузяева снизилась на € 1,5 млн — Transfermarkt

Рыночная стоимость 32-летнего Кузяева снизилась на € 1,5 млн — Transfermarkt
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Статистический портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату Франции, в результате чего цена на российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева снизилась на € 1,5 млн и на текущий момент составляет € 3,5 млн.

По данным Transfermarkt, дороже всего Кузяев стоил в 2018-2019-х годах, когда он выступал в составе «Зенита». Его трансферная стоимость оценивалась в € 11 млн.

Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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