Погба может стать одноклубником Головина в «Монако» — Footmercato

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пополнить состав «Монако». Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, переход француза в «Марсель» маловероятен, несмотря на наличие слухов. Сообщается, что услуги Погба были предложены «Монако». Монегаски активно ищут усиление линии полузащиты.

Напомним, игрок был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, но срок отстранения хавбека сократили до 18 месяцев. 10 марта 2025 года француз официально отбыл дисквалификацию.

Сейчас футболисту 32 года. Он является чемпионом мира в составе своей национальной команды.